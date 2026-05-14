In attesa di vedere quale sarà il piazzamento finale in campionato e con una qualificazione in Europa League già messa in cassaforte, la Roma guarda al futuro. Gian Piero Gasperini spinge per rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza: da Dybala a Pellegrini per finire a Celik ed El Shaarawy. Una richiesta a cui la società ha aperto, andando incontro alla volontà dell'allenatore di tenerli in rosa, per cui si cercherà un accordo economico
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Roma, si lavora per i rinnovi dei giocatori in scadenza
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