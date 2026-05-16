Roma-Lazio, la conferenza stampa di Gasperini LIVE alle 13.30
È vigilia di derby nella capitale, con la Roma che affronterà la Lazio domani a mezzogiorno. Presenta la sfida in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi, Gasperini, da seguire sul nostro liveblog dalle 13.30
Perotti: "Il mio cuore rimarrà sempre a Roma"
Le parole dell'ex giallorosso a Sky Sport: "Mi auguro che vada in Champions, hanno fatto una buona stagione anche con tante difficoltà".
Roma, scatta il piano sicurezza per derby e tennis
"Unicum" è il concept su cui il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha improntato il Tavolo tecnico per la pianificazione e messa a punto del dispositivo di sicurezza destinato alla gestione dei due grandi eventi in programma domenica 17 maggio.
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Le probabili formazioni
11 titolare nella Roma che non dovrebbe discostarsi da quello dell'ultima giornata. Dubbi in quasi tutti i reparti, invece, per la Lazio.
Le probabili formazioni della 37^ giornataVai al contenuto
Non solo il derby
37^ giornata che andrà in scena tutta domenica, con altre 4 partite in contemporanea a Roma-Lazio.
Il calendario della 37^ giornata di Serie AVai al contenuto
Cresce l'attesa per il derby tra Roma e Lazio nella capitale: alla vigilia del match l'allenatore giallorosso, Gasperini, presenta la sfida in conferenza stampa alle 13.30.