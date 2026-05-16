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Roma-Lazio, la conferenza stampa di Gasperini LIVE alle 13.30

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È vigilia di derby nella capitale, con la Roma che affronterà la Lazio domani a mezzogiorno. Presenta la sfida in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi, Gasperini, da seguire sul nostro liveblog dalle 13.30

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Cresce l'attesa per il derby tra Roma e Lazio nella capitale: alla vigilia del match l'allenatore giallorosso, Gasperini, presenta la sfida in conferenza stampa alle 13.30.

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