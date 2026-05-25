I bianconeri vogliono rinforzarsi con giocatori di esperienza e si sono mossi per Andrew Robertson, terzino sinistro 32enne che ha salutato il Liverpool. Su di lui, però, c'è anche il Tottenham che l'aveva bloccato e rimane la priorità. Nel VIDEO Gianluca Di Marzio spiega che la Juventus continua a muoversi anche per Alisson, portiere 33enne sempre del Liverpool e già allenato da Luciano Spalletti alla Roma
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