I bianconeri vogliono rinforzarsi con giocatori di esperienza e si sono mossi per Andrew Robertson, terzino sinistro 32enne che ha salutato il Liverpool. Su di lui, però, c'è anche il Tottenham che l'aveva bloccato e rimane la priorità. Nel VIDEO Gianluca Di Marzio spiega che la Juventus continua a muoversi anche per Alisson, portiere 33enne sempre del Liverpool e già allenato da Luciano Spalletti alla Roma

NON SOLO ROBERTSON: I MIGLIORI SVINCOLATI SUL MERCATO