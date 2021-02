Vecino risolve il contratto con il Celta Vigo

2/40

DIEGO COSTA (32 anni, attaccante, ultima squadra: Atletico Madrid)

Valore di mercato: 10 milioni di euro



Non servono presentazioni per il centravanti brasiliano di nascita ma naturalizzato spagnolo, un guerriero in campo che vede eccome la porta (quasi 200 gol in carriera). A dicembre ha risolto il contratto con l'Atletico Madrid, club dove si consacrò e dove ha festeggiato 6 titoli. Tre invece i trofei conquistati al Chelsea (2014-2018) per Diego Costa, attaccante d'assalto che promette scintille