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Bonny: "Una stagione così la sognavo da bambino. Chivu? Molto importante per me"

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Nel VIDEO l'attaccante dell'Inter commenta la sua stagione con due titoli conquistati, Scudetto e Coppa Italia: "E' stata una bella stagione e speriamo di continuare cosi". Una stagione andata anche oltre le attese: "Non so se me l'aspettavo così, sicuramente mi ha lasciato dei bei momenti che sognavo da bambino e questo mi dà più fame per il futuro. Chivu? E' stato importante per farmi integrare al meglio, nel dare fiducia a me e alla squadra". E Bonny si è fatto sempre trovare pronto nonostante partisse dietro Lautaro e Thuram nelle gerarchie: "E' il nostro mestiere e se giochi nell'Inter devi essere così"

INTER-CHIVU, INTESA PER IL RINNOVO

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