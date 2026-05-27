Inter, per la difesa più Solet di Muharemovic

Il francese dell’Udinese è il nome forte per la difesa di Chivu: l’Inter punta infatti a Oumar Solet, classe 2000, tre anni più anziano di Muharemovic, che invece scende un po’ nel borsino dei possibili rinforzi. È un discorso di prezzo anche perché per il bosniaco del Sassuolo, c’è da tenere presente che il 50% della futura rivendita andrà alla Juventus, circostanza che induce il Sassuolo ad alzare il prezzo. Per quanto riguarda la porta, Vicario costa 20 milioni e il club punta a promuovere titolare Josep Martinez, lavorando a Provedel come vice. Nel VIDEO il punto su tutto il mercato nerazzurro, anche in uscita, con Luca Marchetti
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