L'allenatore - che ha trovato l'accordo per prendere il posto di Conte al Napoli- è a Pescara per il 'Premio Giovanni Galeone', al quale Allegri è da sempre stato legato dal punto di vista professionale e soprattutto umano: "Qui per lui. Non manca solo a me, ma a tutto il mondo del calcio". Poi inevitabile la domanda sul suo futuro: "Napoli? Oggi non è il momento di parlarne". Nel VIDEO l'intervista di Daniele Barone

NAPOLI-ALLEGRI, ACCORDO RAGGIUNTO: NEWS LIVE