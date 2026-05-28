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Napoli, sempre più Allegri: le news sul nuovo allenatore

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Il Napoli punta con forza su Massimiliano Allegri, in vantaggio rispetto a Vincenzo Italiano. Si lavora per confermare l'intesa di massima (sulla base di un contratto biennale fino a giugno 2028) che le parti hanno già trovato nei colloqui precedenti

BOLOGNA, UFFICIALE LA RISOLUZIONE CON ITALIANO

Il Napoli avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Antonio Conte rispetto a Vincenzo Italiano (che intanto ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con il Bologna). In queste ore non si esclude che la trattativa possa subire un'accelerazione importante, con le parti al lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo del Napoli è quello di confermare l'intesa di massima trovata sulla base di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028.

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