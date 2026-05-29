Juventus: riunione di mercato tra proprietà, management e allenatore

Nella giornata di venerdì 29 maggio si è svolta una riunione in casa Juventus tra proprietà, management e allenatore. Le parti hanno discusso un piano condiviso per iniziare a lavorare sin da subito nelle prossime settimane. ⁠L'intento e le priorità comuni sono quelle di rafforzare la squadra nella maniera più efficace possibile. Nel VIDEO tutti gli aggiornamenti con Gianluca Di Marzio

JUVE, CHI PUÒ ESSERE CEDUTO DOPO LA CHAMPIONS MANCATA