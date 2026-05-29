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Juventus: riunione di mercato tra proprietà, management e allenatore

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Nella giornata di venerdì 29 maggio si è svolta una riunione in casa Juventus tra proprietà, management e allenatore. Le parti hanno discusso un piano condiviso per iniziare a lavorare sin da subito nelle prossime settimane. ⁠L'intento e le priorità comuni sono quelle di rafforzare la squadra nella maniera più efficace possibile. Nel VIDEO tutti gli aggiornamenti con Gianluca Di Marzio

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