Allenatore Milan, previsto un contatto con Glasner

Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore ed è previsto un contatto con Oliver Glasner, che ha annunciato l'addio al Crystal Palace dopo la vittoria della Conference League. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnick, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico, ma non è l'unico nome nel lista del club. Nel VIDEO, tutti gli ultimi aggiornamenti sulla panchina del Milan. Sotto, la lunga lettera scritta da Glasner per salutare i tifosi del Crystal Palace

Il saluto di Glasner al Crystal Palace: "Difficile spiegare cosa provo"

Dopo la vittoria della Conference League, Glasner ha scritto una lunga lettera ai tifosi del club inglese: "Scrivo queste righe la mattina dopo la magnifica serata di Lipsia, che molti di voi avranno sicuramente apprezzato, sia qui che a casa, e spero che anche voi abbiate ancora un grande sorriso stampato in faccia, proprio come noi. È difficile spiegare cosa provo lasciando il Crystal Palace dopo questi due anni, ma devo dire che è stato un privilegio lavorare per questa società. È un periodo che porterò con me per tutta la vita. Come ho detto lo scorso fine settimana, sono arrivato a Selhurst Park da estraneo. Ora mi sento un londinese del sud. Certo, tutti i tifosi di calcio diranno che la loro squadra è speciale, ma il Palace è davvero unico, con un'energia particolare radicata nella comunità e nella famiglia. Soprattutto, il club si fonda sul fortissimo legame tra la squadra e i suoi tifosi. Mi sento molto fortunato ad aver condiviso con tutti voi questo incredibile percorso durante il tempo trascorso qui".

L'allenatore austriaco ha poi continuato: "Nel calcio – e nella gestione di una squadra – tutto si riduce ai risultati. Senza risultati non si resta a lungo in un posto. Ma i risultati e nemmeno i trofei sono ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ciò di cui sono più orgoglioso è far parte di una squadra che abbiamo costruito insieme e il legame tra i giocatori, lo staff tecnico, Steve e il consiglio di amministrazione, e soprattutto voi, i tifosi. Insieme abbiamo creduto che non ci fosse nulla che questo club non potesse raggiungere, nessun avversario che non potessimo sconfiggere. Porto con me tanti bei ricordi, ma ciò che spicca è l'atmosfera che avete creato a Selhurst Park nei giorni delle partite: l'emozione, l'intensità, il tifo; tutto ciò ha fornito la spinta necessaria ai nostri talentuosi giocatori per esprimersi e dare il massimo. Abbiamo creato una mentalità che ci permetteva di competere. Questo non significa vincere ogni singola partita. Ma abbiamo dimostrato che il Crystal Palace può lottare contro le migliori squadre in patria e in tutta Europa".

"Abbiamo avuto il finale perfetto a Lipsia. È stata una partita che ha mostrato cosa è diventato questo gruppo. Una squadra che si rifiuta di arrendersi e si sostiene a vicenda in ogni momento. Sarà per me un grande onore vedervi giocare in Europa League la prossima stagione, dove so che voi, i tifosi, darete alla squadra tutte le possibilità di disputare un'altra stagione di successo. Voglio ringraziarvi per il vostro incredibile supporto, la vostra tenacia e soprattutto per la vostra fiducia. Continuerò a seguire i vostri progressi e a prevedere ulteriori successi: ve li meritate. Un caro saluto, Oliver Glasner", ha concluso.