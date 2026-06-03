Nel VIDEO Gianluca Di Marzio parla degli obiettivi della difesa dell'Inter. Oltre a Solet dell'Udinese i nerazzurri restano alla finestra per Mancini della Roma e una carta per avvicinarlo potrebbe essere Frattesi, da sempre molto gradito ai giallorossi in cui è cresciuto. Al momento la Roma non ha ancora un direttore sportivo, che dovrebbe essere Tony D'Amico, e dunque non esistono trattative. Resta da vedere la volontà di Gasperini di privarsi di Mancini e dello stesso giocatore di lasciare la Roma con cui ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League
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