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Inter, Frattesi possibile carta per arrivare a Mancini. Le news di calciomercato

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Nel VIDEO Gianluca Di Marzio parla degli obiettivi della difesa dell'Inter. Oltre a Solet dell'Udinese i nerazzurri restano alla finestra per Mancini della Roma e una carta per avvicinarlo potrebbe essere Frattesi, da sempre molto gradito ai giallorossi in cui è cresciuto. Al momento la Roma non ha ancora un direttore sportivo, che dovrebbe essere Tony D'Amico, e dunque non esistono trattative. Resta da vedere la volontà di Gasperini di privarsi di Mancini e dello stesso giocatore di lasciare la Roma con cui ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League

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