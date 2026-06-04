Qui tutta la giornata live di giovedì 4 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juventus, primi contatti per Sorloth
- Ma resta viva la pista Kolo Muani
- Inter, aumenta la fiducia per Palestra
- Vlahovic lascia la Juve: non rinnoverà il contratto
- Chiellini: "Dispiace per Vlahovic, a queste cifre... "
- Real Madrid, Perez: "Mourinho e Konaté i primi acquisti"
- Lazio, accordo con l'Al Sadd per la cessione di Romagnoli
- Il saluto di Conte al Napoli
- Napoli, ufficiale il riscatto di Hojlund
- Lecce, il saluto di Corvino: "Non ho più le energie"
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Situazione allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Lazio, Romagnoli verso il Qatar: accordo con l'Al-Sadd
Alessio Romagnoli si prepara a lasciare la Lazio: è vicino l'accordo totale con l'Al-Sadd, squadra del Qatar allenata da Roberto Mancini con cui era stato già trovato un accordo a gennaio ma poi è rimasto. Ultimi dettagli contrattuali sulla base di un triennale con opzione per un altro anno. Alla Lazio dovrebbero andare circa 3 milioni di euro.
Inter, per arrivare a Mancini possibile inserimento di Frattesi
Uno dei nomi per la difesa dell'Inter è quello di Gianluca Mancini, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con la Roma in scadenza nel 2027. In questo momento il discorso rinnovo è in standby e i nerazzurri potrebbero inserirsi qualora non si sbloccasse. Una chiave per convincere la Roma potrebbe essere l'inserimento nell'operazione del cartellino di Davide Frattesi.
Inter, Frattesi la carta per 'tentare' la Roma per Mancini?Vai al contenuto
Real Madrid, Florentino Perez: "Mourinho e Konaté i primi acquisti"
In attesa delle elezioni presidenziali del Real Madrid, Florentino Perez ha parlato al quotidiano spagnolo As annunciando, di fatto, due nuovi acquisti: "Mourinho e Konaté saranno i miei primi acquisti. Se rimarrò presidente, Konaté giocherà nel Real Madrid. E non sarà l'unico difensore di alto livello ad arrivare", ha detto. Un chiaro riferimento probabilmente a Denzel Dumfries, per il quale i Blancos pagheranno la clausola da 20 milioni all'Inter.
Chiellini conferma l'addio di Vlahovic: "Mi dispiace, a queste cifre non resterà in Italia"
Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha confermato l'addio di Dusan Vlahovic, che non ha trovavo l'accordo con i bianconeri per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. "Mi dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve. È una persona seria. A queste cifre non rimarrà in Italia, è comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio", le parole dell'ex difensore.
Inter-Palestra, aumenta la fiducia: si conta di chiudere a 45 milioni
Marco Palestra avrebbe dato priorità all'Inter e alla Serie A nonostante le richieste dalla Premier. Aumenta dunque la fiducia dei nerazzurri per chiudere l'affare sulla base di 45 milioni di euro dopo la prima offerta all'Atalanta di 40 più bonus.
E resta viva la pista Kolo Muani
L'idea bianconera è quella di provare a prendere due attaccanti, per questo resta in piedi anche il discorso Kolo Muani, per cui il prezzo fatto dal Psg è di 40 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ingaggio, che rimane alto, il francese è pronto a venire incontro ai bianconeri per tornare.
Juventus, primi contatti per Sorloth
Per l'attacco della Juventus avanza Alexander Sorloth: sono partiti i primi contatti e c'’è stato un incontro con l'agente, lo stipendio è alla portata, bisognerà trattare con l'Atletico Madrid se il norvegese darà l'ok definitivo.