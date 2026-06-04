In attesa delle elezioni presidenziali del Real Madrid, Florentino Perez ha parlato al quotidiano spagnolo As annunciando, di fatto, due nuovi acquisti: "Mourinho e Konaté saranno i miei primi acquisti. Se rimarrò presidente, Konaté giocherà nel Real Madrid. E non sarà l'unico difensore di alto livello ad arrivare", ha detto. Un chiaro riferimento probabilmente a Denzel Dumfries, per il quale i Blancos pagheranno la clausola da 20 milioni all'Inter.