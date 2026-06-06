La stagione di Di Gregorio è stata particolarmente complessa e per questo la Juventus si è messa alla ricerca di un nuovo portiere. In questo senso, i bianconeri continuano a insistere per Dibu Martinez, che l'Aston Villa valuta circa 5 milioni di euro. L'ostacolo più grande è però l'ingaggio, visto che l'argentino guadagna 7 milioni di euro a stagione. Discorso opposto per Vicario, che il Tottenham valuta sui 15 milioni di euro ma ha uno stipendio molto più basso. Nel video le ultime da Manuele Baiocchini
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