Qui tutta la giornata live di lunedì 8 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Real Madrid, Florentino Perez rieletto annuncia Mou
- Inter, Ausilio fa il punto sul mercato
- Lazio, sogno Gimenez ma per ora nessuna trattativa
- Aquilani ha scelto il Sassuolo, corsa a due per la panchina del Torino
- E il Monza oggi incontra Bianco: faccia a faccia decisivo
- Como, Suwarso: "Fabregas mi ha detto che rimane"i
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Situazione allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Monza, oggi incontro decisivo per Bianco
Oggi incontro tra il Monza e Bianco, si decide il futuro dell'allenatore. Si tratta del primo faccia a faccia post promozione per capire se ci saranno le condizioni per andare avanti. L'allenatore piace molto al Pisa, che sta lavorando anche a Pecchia e Zanetti. Attesa per oggi anche una decisione dei toscani.
Inter, Ausilio fa il punto sul mercato
Da Calhanoglu a Stankovic: dal Festival della Serie A il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato del mercato nerazzurro
Real, Florentino rieletto annuncia Mou e non solo...
Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina, l'arrivo di Konaté e Dumfries e l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro
Florentino Perez viene confermato presidente del Real Madrid. LE NEWSVai al contenuto
Lazio, sogno Gimenez ma per ora nessuna trattativa
La Lazio è alla ricerca di un attaccante e Gennaro Gattuso ha fatto capire al club biancoceleste che il suo preferito è Santiago Gimenez del Milan. Non c'è nessuna trattativa e non c'è stata una proposta però sarebbe un giocatore giusto per il calcio del nuovo allenatore biancoceleste
Lazio, a Gattuso piace un attaccante del MilanVai al contenuto
Genoa, settimana decisiva per il futuro di Ekuban
Settimana decisiva per il futuro Ekuban. Il Genoa ha presentato più proposte di rinnovo biennale del contratto, ma aspetta ancora una risposta. Il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno
Torino, il punto sulla panchina
Il Torino è alla ricerca di un nuovo allenatore e il favorito resta Ignazio Abate. Il suo nome non è però l'unico in lista: valutazioni in corso su Juric, Gilardino e Di Francesco
Sassuolo, definito l'accordo con Aquilani: si attende la firma
Dopo l'ottima stagione sulla panchina del Catanzaro, Aquilani si prepara alla sua prima esperienza in Serie A. Definito, infatti, l'accordo con il Sassuolo: si attende la firma
Swansea, si valuta Michu per il ruolo di direttore sportivo
Lo Swansea valuta la possibilità del ritorno di Michu, questa volta nel ruolo di direttore sportivo. Lo spagnolo ha appena concluso con ottimi risultati l'esperienza al Burgos, club de La Liga 2
Bernardo Silva: "Futuro? Non ho ancora deciso"
Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero ma non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione. In un'intervista il Portoghese ha parlato del suo futuro: "Non ho ancora preso una decisione definitiva. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un'offerta. La mia scelta ricadrà su una squadra che mi vuole davvero, questa cosa per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti"
Olise al Real? Il presidente del Bayern: "Florentino può risparmiarsi la fatica"
Intervistato da Bild, il presidente del Bayern Monaco Hainer ha parlato così delle voci di mercato che vorrebbero il Real Madrid interessato a Olise:"Se Florentino vuole mandarci un'offerta, può risparmiarsi la fatica"
Da Calhanoglu a Greenwood, come sono andate le elezioni al Fenerbahce?
Aziz Yildirim è stato ufficialmente rieletto presidente del Fenerbahce. Si tratta di un'ottima notizia per la Serie A visto che l'altro candidato, Safi, aveva promesso Calhanoglu e Greenwood come grandi colpi in entrata. Con la sua sconfitta, il centrocampista dell'Inter si allontana dalla Turchia, mentre l'inglese resta un obiettivo della Roma
Braida: "Mi viene quasi da piangere a vedere il Milan così"
Un altro talento al Brighton
Il club inglesse ha ufficializzato l'acquisto di Yohanna: tutti i dettagli