Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero ma non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione. In un'intervista il Portoghese ha parlato del suo futuro: "Non ho ancora preso una decisione definitiva. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un'offerta. La mia scelta ricadrà su una squadra che mi vuole davvero, questa cosa per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti"