Matias Soulé piace a diverse squadre ma il Borussia Dortmund è il club più interessato. L'attaccante della Roma è da tempo nel mirino del club giallonero, che lo ha individuato come il rinforzo giusto per il reparto offensivo. Nel VIDEO tutti i dettagli da Gianluca di Marzio
TAG:
Prossimi Video
Roma, interesse del Borussia Dortmund per Soulé
Calciomercato
Roma, Soule piace al Dortmund: le news di calciomercato
Calciomercato
Inter, Palestra piace a Chelsea e Manchester City
Calciomercato
Accordo di massima Monza-Juric: Obiang come ds
Calciomercato
Zaniolo, l'agente: "Ora serve nuovo accordo con l'Udinese"
Calciomercato
Juric-Monza, accordo di massima: idea Obiang come ds
Calciomercato
Milan, Amorim firma per tre anni. Ora si attende il ds
Calciomercato