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Roma, su Soulé c'è l'interesse del Borussia Dortmund

Calciomercato

Matias Soulé piace a diverse squadre ma il Borussia Dortmund è il club più interessato. L'attaccante della Roma è da tempo nel mirino del club giallonero, che lo ha individuato come il rinforzo giusto per il reparto offensivo. Nel VIDEO tutti i dettagli da Gianluca di Marzio

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