Qui tutta la giornata live di martedì 16 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Napoli, passi avanti per Gila: incontro con l'agente
- Milan, Amorim nuovo allenatore: accordo trovato
- Juventus, la prima operazione di Carnevali: riscattato Boga dal Nizza
- Como, fiducia per avere Nico Paz un'altra stagione
- City e Chelsea su Palestra ma lui vuole l'Inter
- Udinese, ufficiale il riscatto di Zaniolo: ora va trovata l'intesa sull'ingaggio
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Il Napoli incontro l'agente di Gila. E la Lazio apre alla cessione
Il Napoli si avvicina sempre di più a Gila. Incontro tra il ds Manna e l'agente del giocatore Camaño per trovare l'intesa sull'ingaggio prima di trattare con i biancocelesti, che hanno aperto alla sua cessione.
Atalanta, il sogno a centrocampo è Hojbjerg
L'Atalanta sogna Hojbjerg per il centrocampo. Dopo l'annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra, Giuntoli sta lavorando per migliorare la rosa e avrebbe pensato al suo vecchio 'pallino' - ora al Marsiglia - che aveva già provato a portare in Italia quando era direttore sportivo della Juventus. Al momento non risultano aperture da parte del danese
E come potrebbe giocare il Real di Mourinho
Tre quarti della linea difensiva sarà nuova, con Cucurella appena ufficializzato per circa 60 milioni di euro. Bernardo Silva dal City è in arrivo, ci sarà anche Dumfries e alcuni Mou li ha già allenati in passato. Ecco il suo possibile 4-3-3
Come potrebbe giocare oggi il Real di MourinhoVai al contenuto
I colpi più costosi della storia del Real Madrid
Il neo acquisto Marc Cucurella entra nella top 20 della storia dei Blancos:
La top 20 degli acquisti più costosi nella storia del Real MadridVai al contenuto
E il nuovo dt che piace al Milan: chi è Krosche
Due anni al Lipsia, cinque all'Eintracht. Grandi intuizioni in entrata, come Dani Olmo, e straordinarie plusvalenze in uscita, su tutti Kolo Muani e Marmoush, arrivati a costo zero e rivenduti per 170 milioni complessivi.
Milan su Krosche come dt: colpi e plusvalenze della sua carrieraVai al contenuto
Chi è Amorim, il nuovo allenatore del Milan
Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese arriva per la prima volta in carriera in Italia dopo l'ultima esperienza al Manchester United. Ma chi è il nuovo allenatore dei rossoneri?
Ruben Amorim e la 'profezia Milan': 'Avevo due sogni...'Vai al contenuto
Boga è la prima mossa dell'era Carnevali
L'avventura di Giovanni Carnevali alla Juventus inizia con il riscatto di Jeremie Boga dal Nizza. Operazione da circa 4.750 milioni di euro e contratto fino al 2029 per il giocatore.
Como, aumenta la fiducia di trattenere Nico Paz
Aumenta la fiducia per vedere l'argentino un altro anno in Italia, dopo i colloqui tra Como e Real Madrid. Decisiva la volontà del ragazzo, con le parti che nei prossimi giorni proveranno a trovare la formula migliore per permettere a Nico Paz di restare in biancoblù e ai Blancos di mantenere il controllo sul giocatore
Futuro Nico Paz: le ultime novità sul futuroVai al contenuto
Udinese, ufficiale il riscatto di Zaniolo
L'Udinese riscatta ufficialmente Nicolò Zaniolo: l'italiano, autore di sei gol nell'ultima stagione, firma un contratto fino al 30 giugno 2029.
Il Crystal Palace ha scelto il post Glasner
In attesa di capire quale sarà il futuro di Glasner, il Palace ha annunciato il suo sostituto: è Pierre Sage, francese che nell'ultima stagione ha guidato il Lens rivelazione in Francia. Ma chi sono gli altri allenatori liberi sul mercato?