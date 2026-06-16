L'Atalanta sogna Hojbjerg per il centrocampo. Dopo l'annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra, Giuntoli sta lavorando per migliorare la rosa e avrebbe pensato al suo vecchio 'pallino' - ora al Marsiglia - che aveva già provato a portare in Italia quando era direttore sportivo della Juventus. Al momento non risultano aperture da parte del danese