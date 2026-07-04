Galliani promuove Gonçalo Ramos: “Dopo anni il centravanti giusto per il Milan”. VIDEOCalciomercato
Da Forte dei Marmi, per l'evento benefico 'United for Meyer', le parole dell'ex dirigente del Milan e del Monza: "Ho visto l’altra sera Gonçalo Ramos -le parole di Adriano Galliani- Al Milan da tanti anni manca un centravanti importante, questo sembra avere le caratteristiche giuste. Ma io dopo tanti anni di calcio non esulto mai durante il mercato estivo, bisogna farlo nella primavera successiva quando si assegnano coppe e scudetto". Nel VIDEO l’intervista integrale
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