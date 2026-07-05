Calciomercato: le news di oggi LIVE

Al termine della partita persa dal Paraguay contro la Francia, il portiere Gill ha parlato così del suo futuro - con il Torino che resta alla finestra: “L'interesse del Torino? Perché no... Stiamo parlando di un grande club in Italia, però è giusto che ora siano i due club a valutare tutte le proposte e scegliere la migliore”. I granata dovranno trattatre con il San Lorenzo per trovare l'intesa sul prezzo; il cartellino del giocatore, prima del Mondiale, si aggirava intorno a 6 milioni di euro.