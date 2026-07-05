Calciomercato: le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di domenica 5 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero
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Calciomercato, le news di oggi
- Galliani promuove Gonçalo Ramos: “Dopo anni il centravanti giusto per il Milan”. VIDEO
- Calciomercato Como, Ludi: "Siamo abbastanza avanti per Liberali"
- Greenwood, non solo la Roma: piace anche all'Atletico Madrid
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
Il portiere Gill sul Torino: "Valuteremo le proposte"
Al termine della partita persa dal Paraguay contro la Francia, il portiere Gill ha parlato così del suo futuro - con il Torino che resta alla finestra: “L'interesse del Torino? Perché no... Stiamo parlando di un grande club in Italia, però è giusto che ora siano i due club a valutare tutte le proposte e scegliere la migliore”. I granata dovranno trattatre con il San Lorenzo per trovare l'intesa sul prezzo; il cartellino del giocatore, prima del Mondiale, si aggirava intorno a 6 milioni di euro.
Lazio, ufficiale il primo colpo: è Pedraza
Arriva l'ufficialità del primo acquisto della Lazio di Gennaro Gattuso. Si tratta di Alfonso Pedraza, esterno sinistro spagnolo che si era svincolato dopo l'ultima esperienza col Villarreal. Il classe 96' ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2029
Quando sarà presentato Allegri al Napoli
Data e orario della conferenza stampa di presentazione che si terrà al Teatro San Carlo di Napoli
Inizia l'era Allegri al Napoli: data e orario della presentazioneVai al contenuto
La Roma non è l'unica su Greenwood
La Roma continua a monitorare Mason Greenwood, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Marsiglia né avuto contatti diretti con il club francese. I giallorossi stanno valutando come impostare la trattativa, ma non sono gli unici sull'attaccante inglese
Roma, su Greenwood c'è anche un'altra big europeaVai al contenuto
Ludi: "Siamo abbastanza avanti per Liberali". E su Chalobah...
Como, Ludi: 'Siamo abbastanza avanti per Liberali'. E su Chalobah...Vai al contenuto
Galliani promuove Ramos al Milan
"Al Milan da tanti anni manca un centravanti importante": le parole di Adriano Galliani