Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di domenica 5 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Il portiere Gill sul Torino: "Valuteremo le proposte"

Al termine della partita persa dal Paraguay contro la Francia, il portiere Gill ha parlato così del suo futuro - con il Torino che resta alla finestra: “L'interesse del Torino? Perché no... Stiamo parlando di un grande club in Italia, però è giusto che ora siano i due club a valutare tutte le proposte e scegliere la migliore”. I granata dovranno trattatre con il San Lorenzo per trovare l'intesa sul prezzo; il cartellino del giocatore, prima del Mondiale, si aggirava intorno a 6 milioni di euro.

Lazio, ufficiale il primo colpo: è Pedraza

Arriva l'ufficialità del primo acquisto della Lazio di Gennaro Gattuso. Si tratta di Alfonso Pedraza, esterno sinistro spagnolo che si era svincolato dopo l'ultima esperienza col Villarreal. Il classe 96' ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2029

Quando sarà presentato Allegri al Napoli

Data e orario della conferenza stampa di presentazione che si terrà al Teatro San Carlo di Napoli

Inizia l'era Allegri al Napoli: data e orario della presentazione

Inizia l'era Allegri al Napoli: data e orario della presentazione

Vai al contenuto

La Roma non è l'unica su Greenwood

La Roma continua a monitorare Mason Greenwood, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Marsiglia né avuto contatti diretti con il club francese. I giallorossi stanno valutando come impostare la trattativa, ma non sono gli unici sull'attaccante inglese

Roma, su Greenwood c'è anche un'altra big europea

Roma, su Greenwood c'è anche un'altra big europea

Vai al contenuto

Ludi: "Siamo abbastanza avanti per Liberali". E su Chalobah...

Como, Ludi: 'Siamo abbastanza avanti per Liberali'. E su Chalobah...

Como, Ludi: 'Siamo abbastanza avanti per Liberali'. E su Chalobah...

Vai al contenuto

Galliani promuove Ramos al Milan

"Al Milan da tanti anni manca un centravanti importante": le parole di Adriano Galliani

Milan, Galliani promuove il nuovo acquisto Gonçalo Ramos

Milan, Galliani promuove il nuovo acquisto Gonçalo Ramos

Vai al contenuto

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato: le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di domenica 5 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Como, Ludi: "Siamo abbastanza avanti per Liberali"

Calciomercato

Nel VIDEO le parole del direttore sportivo del Como a margine dell'evento benefico 'United...

Como, lunedì pronta nuova offerta per Chalobah

Calciomercato

All'inizio della prossima settimana il Como presenterà una nuova offerta al Chelsea da 30 milioni...

Non solo Roma, su Greenwood c'è anche l'Atletico

Calciomercato

La Roma continua a monitorare Mason Greenwood, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale...

Nuova era Napoli: Allegri si presenta il 14 luglio

prime parole

Sta per iniziare ufficialmente l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE