Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

La Fiorentina vuole Valdepenas del Real: come stanno le cose

Calciomercato

Il club viola continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di Fabio Grosso. Dopo l'arrivo di Dragusin, la Fiorentina sembra essere passata in vantaggio nella corsa al difensore spagnolo classe 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas. Si dovrà attendere però la decisione di Mourinho che vuole valutarlo. Nel VIDEO con Gianluca Di Marzio tutte le news

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

TAG:

Prossimi Video

Fiorentina su Valdepenas del Real: la situazione

Calciomercato

Cagliari, Belotti rinnova. Idea Vojvoda per la fascia

cagliari

Genoa, fatta per Elias Havel: sarà in città mercoledì

Calciomercato

Sampdoria, Insigne è arrivato a Genova. VIDEO

Calciomercato

Juventus, previsto un incontro per il Dibu Martinez

Calciomercato

Como, in chiusura Yan Couto dal Borussia Dortmund

Calciomercato