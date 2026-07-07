Il club viola continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di Fabio Grosso. Dopo l'arrivo di Dragusin, la Fiorentina sembra essere passata in vantaggio nella corsa al difensore spagnolo classe 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas. Si dovrà attendere però la decisione di Mourinho che vuole valutarlo. Nel VIDEO con Gianluca Di Marzio tutte le news
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