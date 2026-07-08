Qui tutta la giornata live di mercoledì 8 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan, è fatta per l'arrivo di Mario Gila dalla Lazio
- Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese: a breve la firma
- Juventus, previsto un nuovo incontro per il Dibu Martinez
- E Carnevali non chiude la porta a Vlahovic e Sorloth
- Roma, Gasperini 'annuncia' i rinnovi in casa giallorossa
- Como, in chiusura Yan Couto dal Borussia Dortmund
- La Fiorentina su Valdepenas del Real Madrid
- Il Cagliari rinnova Belotti e vuole Vojvoda
- Sampdoria, ecco Insigne: le immagini dell'arrivo a Milano
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
Sampdoria, contratto di un anno per Insigne. Il VIDEO del suo arrivo
Lorenzo Insigne resta in Serie B e riparte dalla Sampdoria. L'attaccante è arrivato e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per poi firmare un contratto annuale con i blucerchiati, con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Nel VIDEO le immagini dell'arrivo di Insigne
Como, in chiusura Yan Couto dal Borussia Dortmund
Altro colpo di mercato del Como, in chiusura per Yan Couto dal Borussia Dortmund. Operazione in prestito con diritto di riscatto per l'esterno destro brasiliano classe 2002. La trattativa si è riaperta nelle scorse ore dopo aver subito una frenata. Adesso il Como può chiudere per Couto
Roma, Gasperini: "Rinnovi una questione di giorni, obiettivo migliorare la squadra"
L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky del calciomercato giallorosso: "Per i rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini credo sia questione di giorni. Con D'Amico ci sentiamo molto ma anche con la proprietà c'è un buon rapporto. La Roma ha una buona base di squadra, l'obiettivo è migliorarla il più possibile"
E per il Dibu è previsto un incontro nelle prossime ore
Per la porta il primo obiettivo in casa Juventus resta il Dibu Martinez. Dopo i contatti nella giornata di martedì 7 luglio, l'Ad Carnevali e il neo Chief Football Officer Massara incontreranno l'agente del giocatore nelle prossime ore, per capire quali saranno i costi dell'investimento e per poi per trovare l'intesa definitiva con l'Aston Villa. Vicario resta l'alternativa, in caso di mancato affondo per l'argentino
Juventus, Carnevali: "C'è distanza per Kolo Muani. Porte aperte per Vlahovic e Sorloth"
A margine dell'evento di presentazione del palinsesto di Sky Sport, l'Amministratore delegato della Juventus Carnevali ha fatto il punto sull'attacco: "Le richieste per Kolo Muani sono alte. C'è una distanza ampia. Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato. Le porte sono aperte non solo per Sorloth, ma anche per altri giocatori". Sulla porta ha precisato: "Il Dibu ci interessa, ma non siamo gli unici". Infine un sogno per la dirigenza bianconera potrebbe essere l'arrivo di Bruno Fernandes, in uscita dal Manchester United, ma Carnevali ha voluto chiarire: "Non ho aperto la porta, nel mercato tutto può cambiare da un giorno all'altro. Dobbiamo essere pronti su tutti i fronti e avere una visione globale"
Milan, fatta per l'arrivo di Mario Gila dalla Lazio
Il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Gila. Dopo aver trovato l'intesa con il giocatore, per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione, i rossoneri hanno trovato la quadra economica anche con i biancocelesti - per un totale di 30 milioni bonus compresi - e si preparano ora ad accogliere lo spagnolo