A margine dell'evento di presentazione del palinsesto di Sky Sport, l'Amministratore delegato della Juventus Carnevali ha fatto il punto sull'attacco: "Le richieste per Kolo Muani sono alte. C'è una distanza ampia. Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato. Le porte sono aperte non solo per Sorloth, ma anche per altri giocatori". Sulla porta ha precisato: "Il Dibu ci interessa, ma non siamo gli unici". Infine un sogno per la dirigenza bianconera potrebbe essere l'arrivo di Bruno Fernandes, in uscita dal Manchester United, ma Carnevali ha voluto chiarire: "Non ho aperto la porta, nel mercato tutto può cambiare da un giorno all'altro. Dobbiamo essere pronti su tutti i fronti e avere una visione globale"