Archiviata la vicenda Froome, con l'assoluzione del corridore del Team Sky per il caso salbutamolo, è tutto pronto per il via dell'edizione numero 105 del Tour de France. E' proprio il britannico, fresco vincitore del Giro d'Italia e a caccia di una storica doppietta che manca dai tempi di Marco Pantani nel 1998, il grande favorito della Grande Boucle. Attenzione però al nostro Vincenzo Nibali, che dopo l'impresa in primavera alla Sanremo, vuole bissare il trionfo ai Campi Elisi del 2014 e a Nairo Quintana, che come il siciliano punta tutto su Tour e Mondiali. Ecco la guida completa del Tour 2018.

Quando inizia il Tour?

La 'grand depart' è in programma per sabato 7 luglio con la prima tappa, 201 km da Noirmoutier-en-l’Île a Fontenay-le-Comte, prova adatta ai velocisti in Vandea. Il Tour si concluderà domenica 29 luglio con la classica passerella sui Campi Elisi, con la 21esima tappa di 116 km da Houilles a Paris Champs-Élysées. Due i giorni di riposo programmati: lunedì 16 luglio e lunedì 23.

Quante squadre e corridori partecipano?

Sono 22 le squadre partecipanti al Tour 2018, ognuna composta da 8 corridori per un totale di 176 atleti. Queste le squadre partecipanti: AG2R La Mondiale, Astana, Bahrain Merida, BMC Racing Team, BORA - hansgrohe, Dimension Data, Direct Energie, EF Education First-Drapac p/b Cannondale, Groupama - FDJ, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Movistar, Quick-Step Floors, Team Katusha, Team LottoNL-Jumbo, Trek - Segafredo, UAE Team Emirates, Wanty - Groupe Gobert.

Quali sono gli ultimi vincitori del Tour de France?

Dal 2013 al 2017 sono solo due i vincitori del Tour de France: Chris Froome e Vincenzo Nibali. Il britannico del Team Sky si è imposto in quattro occasioni: 2013, 2015, 2016 e 2017. L'azzurro ha interrotto un digiuno italiano che durava dal 1998 andando a vincere nel 2014. Tra i plurivincitori del Giro di Francia ricordiamo con 5 vittorie: Bernard Hinault (FRA), Jacques Anquetil (FRA), Eddy Merckx (BEL), Miguel Indurain (ESP), con 4 vittorie: Christopher Froome (GBR) e con 3 vittorie: Greg LeMond (USA), Louison Bobet (FRA), Philippe Thys (BEL). Tra gli italiani con 2 vittorie troviamo Gino Bartali, Fausto Coppi e Ottavio Bottecchia mentre Vincenzo Nibali, Marco Pantani, Felice Gimondi e Gastone Nencini hanno una vittoria a testa.

Qual è il punto più alto del Tour de France?

In questo Tour de France la vetta più alta della corsa sarà ai 2215 m di altitudine del Col du Portet, dove verà anche assegnato il Souvenir Henri Desgrange. In totale sono 26 i colli o GPM classificati di prima, seconda o fuori categoria.

Qual è la lunghezza totale del percorso e la divisione delle tappe del Tour?

Il percorso del Tour 2018 misura 3351 km, così suddivise: 8 tappe di pianura, 5 tappe mosse e 6 tappe di montagna, una tappa a cronometro individuale (tappa 20, Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette), una a crono a squadre (tappa 3, Cholet-Cholet).

Dove posso seguire il Tour de France?

Il Tour de France sarà trasmesso in diretta e in HD da Eurosport, canale 210 del pacchetto Sky. Sul nostro sito e sulla nostra app potrete seguire la diretta integrale delle 21 tappe, la cronaca, gli approfondimenti, i video e tutte le classifiche.