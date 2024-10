Mondiali pista, Consonni d'argento nell'omnium

Simone Consonni ha conquistato questa sera l'argento nel torneo dell'omnium ai Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup (Danimarca) al termine di una grande giornata. "Nella mia testa ho un progetto e questo argento non è male per iniziare", ha commentato

Simone Consonni ha conquistato questa sera l'argento nel torneo dell'omnium ai Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup (Danimarca) al termine di una grande giornata: secondo nello scratch, sesto nella tempo race e terzo nell'eliminazione. Oro al belga Lindsay De Vylder. "E' pur sempre un argento in una disciplina olimpica al Mondiale. Oggi volevo solo la maglia, nei primi giri sono stato passivo volevo giocare con i miei avversari, ma il belga ha fatto una gara incredibile. Sono venuto qui con la serenità di poter far bene - ha aggiunto l'azzurro - l'ho dimostrato. Nella mia testa ho un progetto e questo argento non è male per iniziare".