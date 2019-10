Incidente in Belgio per Merckx: mentre stava girando in bici è scivolato e ha battuto la testa. Portato in ospedale a Dendermonde, vicino a Gent, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni

Attualmente si trova in ospedale sotto osservazione, Eddy Merckx (nella storia del ciclismo con 5 Tour, 19 corse 'monumento' e altre 5 tra Giro d'Italia e Vuelta), caduto domenica in bici mentre era in compagnia di alcuni amici. Come scrive il quotidiano belga "Het Nieuwsblad", Merckx è scivolato e ha battuto la testa: subito trasferito in ospedale a Dendermonde, nei pressi di Gent, è stato ricoverato per precauzione avendo riportato un trauma cranico. Fortunatamente, il 74enne campione di ciclismo non sarebbe in gravi condizioni.