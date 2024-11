Pogacar: "Punto ai 3 giri in una sola stagione"

Le parole di Tadej Pogacar - intervistato da Luigi Vaccariello per 'Sky Sport' - al termine di una stagione straordinaria, nella quale ha vinto Giro d'Italia, Tour de France e Mondiale (e non solo): "Io già leggenda del ciclismo?Non guardo alla storia. Stagione fondamentale, ma voglio allenarmi alla grande per migliorare e dare il massimo. La Vuelta è un obiettivo. E' stato belle vincere il Giro d'Italia. Mi piacerebbe puntare ai 3 grandi giri in una sola stagione". Poi un commento su due corse che lo sloveno non è ancora riuscito a conquistare: "Alla Milano-Sanremo sono andato vicino alla vittoria. Parigi-Roubaix? E' una gara che mi piacerebbe provare a disputare in futuro per prendere confidenza con il pavé". Infine un consiglio ai giovani che cominciano con il ciclismo: "Non mollare mai, provarci sino alla fine e imparare dai propri errori".