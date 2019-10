Ciclismo, europei pista: Confalonieri d'oro nella gara a punti

La 26enne lombarda conferma il titolo conquistato lo scorso anno a Glasgow. E' la quarta medaglia italiana nei Campionati europei in corso ad Apeeldorn, in Olanda

Maria Giulia Confalonieri sale sul gradino più alto del podio nella corsa a punti ai campionati europei di Apeeldorn. Per la 26enne originaria di Giussano è la conferma del titolo conquistato lo scorso anno a Glasgow. Per l'Italia è la quarta medaglia in questa edizione della rassegna continentale dopo l'oro di Elia Viviani nell'eliminazione, l'argento maschile e il bronzo femminile nell'inseguimento a squadre. La Confalonieri ha condotto la gara con grande sicurezza, chiudendo davanti alla ibielorussa Sharakova e alla ucraina Solovei.