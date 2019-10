Ciclismo, "Noi con Voi": la pedalata ad Amatrice per non dimenticare

Anche quest’anno si è tenuta la pedalata di solidarietà Noi con Voi, 70 km da Pescara del Tronto ad Amatrice con finale a Pretare. Sono i luoghi del terremoto del 2016. Stessi cumuli di macerie, stessa disperazione che non vuole diventare rassegnazione, stesse montagne con scenari da cartolina in un ambiente che sembra ancora abbandonato a se stesso. Anche per questo Noi con Voi ha riportato moltissimi ciclisti solidali nella zona di Amatrice, amatori ma anche professionisti. Per raccogliere fondi, per non dimenticare.