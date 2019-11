Tanta paura per Letizia Paternoster. La giovane ciclista, infatti, è rimasta coinvolta questa mattina in un brutto incidente stradale mentre si allenava nella zona del Garda. Nella località di Arco, la 20enne è stata travolta da un'auto e subito trasportata in ospedale dall'ambulanza arrivata in soccorso. Secondo le prime informazioni, Paternoster avrebbe subito un colpo al viso e una frattura allo scafoide di una mano. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per far chiarezza sulla dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, una macchina proveniente da via Fornace avrebbe impattato la ragazza del Trentino-Alto Adige, impegnata a pedalare in una rotatoria. Le condizioni della promettente Paternoster, specialista delle gare su pista e protagonista in questo 2019 di ben 7 vittorie, non destano comunque preoccupazioni.