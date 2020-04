Bernal a Casa Sky Sport: "Nel 2021 sarò al Giro d'Italia"

"Voglio andare al Giro d'Italia". Egan Bernal non ha dimenticato la 'sua' Italia e rilancia l'ambizione di partecipare alla Corsa Rosa del prossimo anno. "È una corsa che voglio fare perché ho vissuto lì, ho tantissimi amici, conosco le strade - ha spiegato il colombiano durante il consueto appuntamento con Casa Sky Sport -. Ho fatto la Tirreno-Adriatico, la Coppi-Bartali. Sarà una corsa che voglio preparare benissimo per dare spettacolo. L'idea iniziale era quella di partecipare quest'anno al Tour de France e ad alcune classiche di fine stagione, come il Giro di Lombardia, mentre nel 2021 avrei preparato l'assalto alla maglia rosa. A questo punto, però, bisognerà capire come va a finire la stagione. Quali tappe preferisco? Ce ne sono tante che mi piacciono perché ho vissuto lì. Oropa è una salita che mi piace tantissimo per quello che è riuscito a fare Pantani, quando ha avuto un problema meccanico e poi ha cominciato a recuperare, fino a vincere la tappa. È una salita molto speciale, abitavo lì vicino e la facevo quasi tutti i giorni". A proposito del rinvio del Tour, il 23enne dell'Ineos ha aggiunto: "Cerco di non pensarci troppo, la situazione è talmente difficile che non si può ipotizzare una data. Spero che, alla fine, si possa correre: per me, per il mio team, per il ciclismo in generale e naturalmente anche per tutti gli appassionati. Froome? Da lui ho imparato soprattutto l'umiltà, mentre di Thomas ho apprezzato la sincerità, soprattutto nei momenti difficili".