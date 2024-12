Merckx, operazione all'anca riuscita: "Sto bene"

"D'ora in poi correrò con due piccole ruote in più, come i bambini". All'indomani dell'operazione all'anca fratturata per una caduta in bicicletta avvenuta lunedì scorso, Eddy Merckx ha già voglia di scherzare sull'accaduto, tranquillizzando attraverso i media belgi i tantissimi tifosi che si erano preoccupati dopo aver saputo dell'incidente. "Il medico mi ha detto che l'operazione è andata bene - spiega il 'Cannibale', 79 anni -. Mi hanno messo una nuova anca. Il dolore al momento non è troppo forte. Lunedì era enorme, ma con l'operazione va meglio". "Non nascondo di avere avuto paura", dice ancora raccontando la dinamica della caduta: "Sui binari della ferrovia a Hombeek, la ruota posteriore della bici è improvvisamente scivolata. Sono caduto sul fianco e non sono riuscito ad alzarmi. Per fortuna c'erano dei passanti. Altrimenti sarebbe stato un disastro. Ero spaventato".