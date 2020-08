Jacobsen migliora, mercoledì torna in Olanda

Buone notizie per Fabio Jacobsen, protagonista del terribile incidente al termine della prima tappa del Giro di Polonia: il ciclista della Deceuninck-Quick-Step migliora e mercoledì sarà trasferito all'ospedale di Leiden, in Olanda, dove proseguirà il recupero dall'infortunio

Arrivano buone notizie dalla Polonia per Fabio Jacobsen, il ciclista della Deceuninck-QuickStep protagonista di un terribile incidente durante la volata della prima tappa del Giro di Polonia. Il 23enne, dopo essere stato risvegliato dal coma, sta meglio e potrà essere trasferito dall'ospedale di Katowice, dove è ormai ricoverato da giorni, in Olanda. Questa la nota ufficiale della sua squadra: "Le condizioni di Fabio Jakobsen stanno evolvendo in maniera favorevole, tanto da consentire il trasferimento previsto mercoledì presso l'ospedale di Leiden, in Olanda, dove il ciclista proseguirà la terapia riabilitativa dall'infortunio". Jacobsen era volato oltre le transenne mentre stava sprintando al termine della prima frazione del Giro di Polonia, chiuso da Groenewegen, successivamente squalificato dall'UCI.