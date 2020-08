Ganna fa il bis: ancora campione italiano a crono

Il corridore del Team Ineos ha confermato il titolo Tricolore a cronometro, già conquistato nella passata edizione. Nella prova contro il tempo con arrivo a Bassano del Grappa ha preceduto De Marchi e Affini. Tra le donne quarta vittoria per Elisa Longo Borghini

Filippo Ganna si conferma campione italiano a cronometro. Il corridore del team Ineos ha dominato la gara contro il tempo dei campionati italiani di ciclismo. Il campione del mondo dell'inseguimento su pista ha fatto il bis dopo il successo, sempre a cronometro, nel 2019. Ganna ha completato i 38,4 chilometri del percorso da Bassano del Grappa a Cittadella in 45 minuti netti. Medaglia d'argento per Alessandro De Marchi, staccato di 50 secondi dal vincitore, e bronzo per Edoardo Affini, a 1'31" da Ganna.