Soren Kragh Andersen ha conquistato in solitaria la 19^ tappa del Tour de France, 166,5 km con arrivo a Champagnole. Sabato la crono decisiva di Planches des Belles Filles, ultima possibilità per strappare la maglia gialla a Primoz Roglic

Soren Kragh Andersen si è imposto in solitaria nella 19^ e terz'ultima tappa del Tour de France 2020, Bourg-en-Bresse - Champagnole di 166,5 km. Secondo successo di tappa in questa 'Grande Boucle' per il ciclista danese della Sunweb dopo quello di Lione: decisivo un attacco a 16 km dall'arrivo. Decimo Matteo Trentin, primo degli italiani al traguardo. Primoz Roglic mantiene la maglia gialla. Sabato penultima frazione, con la cronometro di 36,2 km da Lure a Planche des Belles Filles, con arrivo in salita e ascesa finale di quasi 6 km con pendenza media dell'8,5%. Chi vorrà insidiare la maglia gialla di Primoz Roglic dovrà tentare qui il colpaccio, prima della consueta passerella sui Campi Elisi, prevista per domenica.