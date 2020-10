Marc Soler ha conquistato la seconda tappa della Vuelta, da Pamplona a Lekunberri. Primoz Roglic resta in maglia rossa, Dumoulin staccato di oltre 8'. Giovedì la terza frazione, Lodosa-La Laguna Negra di 166,1 km

Marc Soler ha conquistato la seconda tappa della Vuelta 2020, 151,6 km con partenza da da Pamplona e arrivo a Lekunberri. Primoz Roglic mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale. Il corridore spagnolo della Movistar, al primo successo alla Vuelta grazie a un'imboscata sulla discesa conclusiva, ha preceduto proprio Roglic, che guadagna così qualche altro secondo grazie agli abbuoni. Andrea Bagioli, primo degli azzurri, ha chiuso 11° con un ritardo di 58''. Molto staccato Tom Dumoulin, tra i favoriti per la vittoria finale, arrivato dopo oltre 8'. Giovedì è in programma la terza frazione, 166,1 km da Lodosa a La Laguna Negra - Vinuesa, con arrivo in quota a 1735 metri.