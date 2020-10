Primoz Roglic si è imposto in solitaria nell'ottava tappa della Vuelta, da Logrono ad Alto de Moncalvillo di 164 km, con arrivo in quota. Richard Carapaz, secondo al traguardo, mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale. Il corridore sloveno della Jumbo-Visma, campione nel 2019, centra il secondo successo di questa Vuelta (9° nel 2020), rosicchiando una manciata di secondi alla maglia rossa. Mattia Cattaneo, 23° a +3'48'', è stato il primo degli italiani al traguardo. Giovedì è in programma la nona frazione, 157,7 km pianeggianti da B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val ad Aguilar de Campoo, con buone chances per i velocisti.