Ancora una vittoria - la terza - per Primoz Roglic in questa Vuelta: con uno scatto devastante negli ultimi metri della decima tappa lo sloveno della Jumbo-Visma si prende la Castro Urdiales-Suances (lunga 185 km) e strappa anche la maglia rossa all'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Terzo al traguardo l'italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). La frazione della costa cantabrica (nel nord della Spagna) è stata caratterizzata dalla lunga fuga di un quartetto di corridori, ripresi a una quindicina di km dal traguardo: Alex Molenaar (Burgos BH), Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros), Brent Van Moer (Lotto Soudal) e Pim Ligthart (Total Direct Energie). Sabato l'attesa Villaviciosa-Alto de la Farrapona (170 chilometri), che potrebbe dare una scossa alla classifica generale: con quattro GPM di prima categoria e l'arrivo in quota ai 1708 metri di Lagos di Somiedo. Particolarmente dura l'ultima salita, con pendenze anche del 12 per cento.