David Gaudu ha conquistato l'undicesima tappa della Vuelta, 170 km da Villaviciosa ad Alto de La Farrapona. Primoz Roglic resta in maglia rossa. Il corridore francese, al primo successo in un grande giro, ha preceduto lo spagnolo Marc Soler dopo che i due si erano involati in solitaria al termine di una lunga fuga, con il gruppo dei big attardato di poco più di un minuto. 26° Mattia Cattaneo, primo degli italiani. Invariata la classifica generale. Domenica è in programma la 12^ frazione, 109 km da Pola de Laviana e arrivo al temuto Alto de l'Angliru, una delle salite più dure del mondo, con i suoi 12,4 km di ascesa con pendenza media del 9,9% e punte oltre il 23%.