Svelato il Tour 2021, riecco il Ventoux: le tappe

Sarà dunque Brest la città di partenza del Tour 2021: non più Copenaghen, come era stato stabilito, dopo la rinuncia forzata della capitale danese per lo spostamento del calendario internazionale. La Grande Boucle partirà il 26 giugno dalla località bretone e si concluderà a Parigi il 18 luglio con la tradizionale passerella sugli Champs-Elysées, dove conosceremo il successore dello sloveno Tadej Pogacar. Il percorso è stato svelato personalmente dal direttore Christian Prudhomme in diretta a Stade2 e attraverso i canali social ufficiali (la presentazione, inizialmente programmata per il 29 ottobre, era stata rinviata a causa delle nuove restrizioni anti-Covid prediposte dal governo transalpino). Quattro le tappe previste in Bretagna, quindi l'attraversamento del Massiccio Centrale e le Alpi, con una doppia scalata sul Mont Ventoux, che torna nel tracciato della corsa dopo 5 anni di assenza. Finale sui Pirenei con il mitico Tourmalet. Due le crono (alla 5^ e 20^ frazione).