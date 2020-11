Primoz Roglic non sbaglia e si impone nella 13^ tappa della Vuelta, la cronometro individuale di 33,7 km da Muros a Mirador de Ézaro. Lo sloveno (46'39'') riconquista la maglia rossa, strappandola a Richard Carapaz. L'ecuadoriano del Team Ineos, però, ha retto alla grande in una giornata che lo vedeva ampiamente sfavorito, perdendo solo 49'' dallo sloveno. Per Roglic si tratta del quarto successo in questa Vuelta 2020. Ottima prova anche per Hugh Carty (+25''), che resta in scia per la vittoria. Mattia Cattaneo, sesto a 46'', è stato il primo degli italiani. Giornata che si era aperta con il comunicato da parte degli organizzatori, con i 681 test anti Covid realizzati nella bolla della corsa che hanno dato esito negativo. Mercoledì è in programma la 14^ frazione, 204 km da Lugo a Ourense, con un percorso accidentato simile a una classica che potrebbe favorire i finisseur.