Primoz Roglic ha in mano la Vuelta 2020. Il ciclista della Jumbo-Visma ha limitato i danni nella 17^ e penultima tappa, 178,2 km con partenza da Sequeros e arrivo in quota ai 1965 dell'Alto de La Covatilla. Carapaz attende gli ultimi 2 km per piazzare la stoccata, che si sente eccome nelle gambe di Roglic: lo sloveno, memore del crollo avuto all'ultimo Tour de France, quando perse clamorosamente la maglia gialla nella crono finale di La Planche des Belles Filles in favore di Pogacar, riesce questa volta a contenere il distacco, conservando la maglia rossa per appena 24''. Tappa vinta dal francese David Gaudu, che al termine di una lunga fuga ha potuto festeggiare il secondo successo alla Vuelta. Domenica la consueta passerella con partenza dall'Hipódromo de la Zarzuela e arrivo a Madrid, con la celebrazione della maglia rossa a Roglic.