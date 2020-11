Primoz Roglic si conferma re della Vuelta. Lo sloveno della Jumbo-Visma conquista la 75^ edizione del giro di Spagna e lo fa per il secondo anno consecutivo, al termine di una corsa estremamente emozionante e serrata, come dimostrano i distacchi con cui i primi tre sono arrivati a Madrid. Roglic, vincitore di quattro tappe in questa Vuelta, riscatta così il beffardo secondo posto al Tour de France, con la maglia gialla persa incredibilmente nella penultima tappa a favore del connazionale Pogacar. Primoz chiude un anno in cui ha messo il sigillo anche su una Monumento come la Liegi. La Vuelta, così come Giro e Tour, è stata incerta: Richard Carapaz chiude secondo a soli 24'' dalla vetta, Hugh Carty (al primo podio in un grande giro) a 1'15''. Primo degli italiani, Mattia Cattaneo che ha chiuso 17° a 17'47'' dal vincitore. L'ultima tappa, consueta passerella con partenza dall'Hipódromo de la Zarzuela e arrivo a Madrid, ha visto il trionfo in volata di Pascal Ackermann. La stagione del ciclismo si chiude qui, con questo strano 2020 'salvato' in extremis tra estate e autunno, con la speranza che dal prossimo anno si possa tornare a correre regolarmente e in sicurezza nelle date stabilite.