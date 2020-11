Chiusa a Plovdiv una grandissima edizione per i colori azzurri: quattro medaglie nella giornata conclusiva (14 le totali). Oltre all'oro nel Madison donne, domenica sono arrivati tre bronzi per Miriam Vece (500 metri da ferme), Jonathan Milan (cronometro da fermo) e Francesco Lamon-Stefano Moro (Madison uomini)

Un’edizione ricca di soddisfazioni per i colori azzurri. Anche l’ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista di Plovdiv ha portato quattro medaglie: lo stupendo oro di Elisa Balsamo (campionessa del mondo junior su strada nel 2016) e Vittoria Guazzini nel Madison Donne e tre bronzi con Miriam Vece (500 metri da ferme); Jonathan Milan (cronometro da fermo) e nel Madison uomini con Francesco Lamon e Stefano Moro . All’edizione non hanno preso parte le rappresentative di Germania, Olanda, Danimarca e Francia per ragioni legate alla pandemia da coronavirus.

L’incredibile oro nel Madison donne

Prestazione fantastica di Balsamo-Guazzini (42 anni in due): le due azzurre hanno fatto propri otto sprint su dieci a disposizione. In extremis hanno superato poi la Russia conquistando l’oro. Ha deluso invece la grande favorita (la Gran Bretagna), finita al terzo posto. Le tre medaglie d'oro conquistate dall'Italia in questi Europei sono venute tutte dal settore femminile: nei giorni scorsi infatti avevano vinto Martina Fidanza nello Scratch ed Elisa Balsamo nell'Omnium. Cospicuo il bottino finale a Plovdiv dell’Italia: 14 medaglie di cui 3 ori, 7 argenti e 4 bronzi, che valgono il terzo posto nel medagliere per nazioni, guidato da Gran Bretagna davanti a Russia