"Battute" a 100mila euro due bici di Pantani

Una cifra record per le bici del Pirata, vendute oggi all’incanto da Bolaffi all’interno di un’asta dedicata agli sport memorabilia. La più pregiata, usata da Pantani durante il Tour de France del 2000 è stata battuta per 66mila euro

Un pezzo di storia del ciclismo. E’ quello andato oggi all’asta (virtuale). Tanti oggetti, trofei, magliette, ma anche quadri e sculture, tutti provenienti direttamente dalla liquidazione dell’azienda Mercatone Uno. I pezzi più pregiati erano sicuramente le due bici del Pirata, valutate inizialmente tra i 25 ed i 30 mila euro. In realtà (per il venditore, Bolaffi), è andata molto meglio del previsto. La prima bici è il modello usato durante il Tour de France del 2000 disputatosi dall’1 al 23 luglio, quella con cui Marco vinse due tappe memorabili: l’11° da Carpentras a Mont Ventoux del 13 luglio, arrivando davanti a Lance Armstrong e la 14° da Briancon a Courchevel del 16 luglio in cui rifilò 51 secondi all’americano. Questo "pezzo di storia" è stato venduto per la cifra record di 66mila euro. La seconda bici, quella utilizzata da Marco Pantani durante le Olimpiadi disputate a Sydney (dal 15 settembre al 1 ottobre 2000) è stata battuta per "soli" 46mila euro.