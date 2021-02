Svelato il Giro 2021: sarà una parata di star

Sarà il Giro di Dante , dei 90 anni della Maglia Rosa, dei 100 di Alfredo Martini e del 160° Anniversario dell'Unità d'Italia . E chissà, della "Rinascita". Un'edizione n° 104 molto romantica quella svelata (a porte chiuse) negli studi milanesi della Rai di Corso Sempione, che partirà da Torino l'8 maggio e si chiuderà in Piazza Duomo a Milano il 30 maggio. Il capoluogo piemontese ospiterà la Grande Partenza per la terza volta dopo quelle del 1961 e del 2011, teatro di una cronometro individuale di 9 chilometri da Piazza Castello alla Gran Madre, sotto la collina di Superga. Poetica ma dura, a tratti "infernali", per rimanere sulla Divina Commedia: otto gli arrivi in salita , con Zoncolan e Marmolada ; come terribile si prospetta il tappone dolomitico di Cortina con Pordoi, Fedaia e Passo di Giau e la penultima frazione, che arrampicherà sul Gran Bernardino .

Da Nibali a Bernal: quanti big al via

Una parata di stelle al via in questa edizione che omaggerà dunque il settecentenario della morte del Sommo Poeta con la tappa Ravenna-Verona, la prima maglia rosa della "Locomotiva" Learco Guerra sul traguardo di Mantova del 10 maggio 1931 e i 100 anni di Martini, che il leggendario ct fiorentino avrebbe compiuto lo scorso 18 febbraio. Con il nostro Vincenzo Nibali - a caccia del terzo sigillo - ci saranno il colombiano Egan Bernal (all'esordio), il belga Remco Evenepoel, lo spagnolo Mikel Landa, i francesi Romain Bardet e Thibaut Pinot, Peter Sagan, Elia Viviani, Giulio Ciccone e il fenomenale Filippo Ganna, autore di un poker nel 2020. In tutto 23 squadre - le 19 del World Tour, più la Alpecin Fenix e le tre Wild Card (Bardiani-Csf, Vini Zabù e Eolo-Kometa - composte ognuna da otto elementi per un totale di 184 corridori. Non ci sarà il Tao Geoghegan Hart, vincitore della scorsa edizione e protagonista di un duello epico con l'australiano Jai Hindley per la conquista del Trofeo senza Fine. Il britannico del Team Ineos punterà sul Tour (per lui sarà un debutto) e sulla prova in linea alle Olimpiadi di Tokyo, prevista appena sei giorni dopo la conclusione della Grande Boucle.