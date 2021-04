Van Aert vince al fotofinish la Amstel Gold Race

Il corridore belga Wout Van Aert ha vinto al fotofinish, davanti al britannico Thomas Pidcock, la Amstel Gold Race 2021, la prima delle Classiche delle Ardenne. Il risultato della volata è stato a lungo in sospeso perché Van Aert e Pidcock sono arrivati davvero spalla a spalla, e non è stato facile per i giudici di gara assegnare la vittoria al belga, risultato davanti per pochi millimetri. La corsa in territorio olandese, su 12 giri di un circuito di 16,9 km con le salite di Geulhemmerberg, Bemelerberg e Cauberg da affrontare ad ogni tornata per un totale di 216,7 km, nel 2020 non si era disputata a causa della pandemia. A 10 km dalla conclusione la fuga decisiva di un terzetto formato da Van Aert, con Pidcock e il tedesco Maximilian Schachmann. A 400metri dall'arrivo è partito lo sprint finale vinto da Van Aert, davanti a Pidcock, terzo Schachman; al quarto posto, primo del gruppetto di inseguitori, lo spagnolo Alejandro Valverde.