Il belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ha vinto in volata la 2^ tappa del Giro d'Italia , con partenza da Stupinigi e arrivo a Novara dopo 179 km. Battuti in volata Nizzolo e Viviani. Filippo Ganna resta in maglia rosa . Lunedì è in programma la terza frazione, Biella-Canale di 187 km, con tre GPM di bassa categoria e un finale movimentato da classica.

La cronaca della 2^ tappa

Fuga di giornata che scatta poco dopo il km zero, con protagonisti tre italiani: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani Csf Faizané) e Vincenzo Albanese (Eolo Kometa). Il gruppo lascia fare, ma tiene sotto controllo l'andatura e non fa scappare i battistrada, con Albanese che vince il G.P.M. di Montechiaro d'Asti ed è la prima maglia azzurra del Giro. Il ciclista della Eolo Kometa viene raggiunto dal gruppo ai -73 km a causa di un problema tecnico, mentre la fuga termina ai -26 km in quel di Vercelli, quando il gruppo si lancia verso lo sprint finale. Qui a spuntarla in volata è il belga Tim Merlier (1° successo al Giro in carriera) davanti a Nizzolo, Viviani, Groenewengen e Sagan. Filippo Ganna guadagna 3'' d'abbuono e resta in maglia rosa.