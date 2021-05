Giro, 3^ tappa: vince Van der Hoorn, Ganna in rosa

La cronaca della 3^ tappa

Piove a Biella, e contrariamente alla tappa di domenica il primo tentativo di fuga arriva dopo diversi chilometri e non subito, con 7 corridori che prendono il comando delle operazioni: Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizané), Vincenzo Albanese, Samuele Rivi (Eolo Kometa), Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Lars van den Berg (Groupama-FDJ) e Taco van der Hoorn (Intermarchè Wanty Gobert), cui si aggiunge dopo un po' l'ucraino classe 2002 Andrij Ponomar, il più giovane del Giro. I fuggitivi scavalcano insieme il primo Gran premio della Montagna di Piancanelli (andato ad Albanese), ma la compagnia comincia a sfaldarsi sul secondo GPM di Castino, vinto ancora dal salernitano. Giunti sullo strappo di Guarene, Taco è scappato via con Pellaud e a pochi chilometri dal traguardo è rimasto solo, andando a prendersi la sua prima tappa al Giro d'Italia."Non ci posso credere - esulta il 27enne di Rotterdam - sono venuto al Giro per correre in maniera aggressiva ma sapevo che sarebbe stato molto difficile vincere una tappa. Oggi ci ho provato ma non credevo di farcela. Con Pellaud avevamo solo un minuto di vantaggio sul gruppo. Poi ho staccato Simon in salita e dalla radio mi hanno detto di avere 40'' di vantaggio. Quando mi sono girato all'ultimo km e non ho visto nessuno ho iniziato a credere di potercela fare. È incredibile". Martedì la quarta frazione, Piacenza-Sestola (186 km).