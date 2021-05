Caleb Ewan ha conquistato la 7^ tappa del Giro d'Italia con arrivo a Termoli dopo 181 km: per l'australiano si tratta del bis dopo il successo a Cattolica. L'ungherese Attila Valter resta in maglia rosa. Sabato l'ottava frazione, Foggia-Guardia Sanframondi di 170 km. Il Giro d'Italia è su Eurosport, canale 210 Sky

Caleb Ewan si è imposto nella settima tappa del Giro d'Italia 2021, Notaresco-Termoli di 181 km. Il corridore australiano, al secondo successo nella Corsa Rosa dopo quello di Cattolica, ha preceduto in volata l'azzurro Davide Cimolai. L'ungherese Attila Valter mantiene la maglia rosa. Sabato è in programma l'ottava frazione, 170 km con partenza da Foggia e arrivo in salita a Guardia Sanframondi. Da segnalare la scalata al Bocca della Selva (1932 metri) a una cinquantina di chilometri dal traguardo, GPM di 2^ categoria con pendenza media del 4,6% (max 10%) su una lunghezza di quasi 19 km.