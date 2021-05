De Marchi cade e si ritira: è in ospedale

Caduta e ritiro nei primi chilometri della 12/a tappa, Siena-Bagno di Romagna, per Alessandro De Marchi, due giorni in maglia rosa in quest'edizione del Giro d'Italia. Il corridore friulano della Israel Start-Up Nation, che mercoledì ha compiuto 35 anni, è rimasto a terra ed è stato assistito dai sanitari del Giro d'Italia. Successivamente è stato messo in sicurezza e caricato in ambulanza per essere portato in ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni potrebbe aver riportato un trauma toracico, con sospetta frattura della clavicola. Il forte corridore della Istrael Star-Up Nation non ha mai perso conoscenza ed è stato trasferito per accertamenti e cure al nosocomio di Careggi di Firenze.