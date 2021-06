Delfinato, Sonny Colbrelli vince la terza tappa

Il velocista bresciano ha conquistato la terza tappa del Giro del Delfinato, imponendosi allo sprint davanti ad Aramburu e McNulty. Colbrelli ha finalmente potuto alzare le braccia al cielo, dopo due secondi posti di fila. In classifica generale l'austriaco Postelberger si conferma leader

Dopo due secondi posti consecutivi, Sonny Colbrelli ha vinto la terza tappa del Giro del Delfinato, da Langeac a Saint-Haon-le-Vieux, lunga 172 chilometri. Il bresciano si è imposto con il tempo di 3h56'36" su un traguardo in leggera salita, battendo allo sprint lo spagnolo Alex Aramburu, secondo, e lo statunitense Brandon McNulty, terzo. In classifica generale l'austriaco Lukas Postlberger resta al comando con 2" di vantaggio sullo stesso Colbrelli. Mercoledì è in programma la quarta tappa, una cronometro individuale da Firminy a Roche-La-Moliere, lunga 16,4 chilometri.