Mark Cavendish ha conquistato la 10^ tappa del Tour de France, da Albertville a Valence di 190 km: per il britannico 33^ vittoria alla Grande Boucle, la terza di questa edizione, con il record di Merckx a -1. Diciassettesimo l'italiano Colbrelli. Tadej Pogacar resta in maglia gialla, con la classifica invariata. Mercoledì si torna a salire, con la doppia scalata al mitico Mont Ventoux

Mark Cavendish si è imposto nella 10^ tappa del Tour de France, Albertville-Valence di 190 km. Il ciclista britannico, alla 33^ vittoria alla Grande Boucle, la terza della stagione ha preceduto allo sprint Van Aert e Philipsen. Tadej Pogacar del Team UAE Emirates resta in maglia gialla, con la classifica generale invariata. Tappa caratterizzata dalla fuga dopo pochi chilometri dallo start di Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) e Hugo Houle (Astana), che dopo aver raggiunto un vantaggio massimo di circa 6', sono stati ripresi a 36 dal traguardo. Lì è cominciata la bagarre in vista della volata, con Sonny Colbrelli sfortunato protagonista di una foratura ai -25 km: il campione italiano però riesce a rientrare in gruppo in tempo per lo sprint, dove a imporsi è stato ancora Cavendish, che cala il tris e si porta ad appena una vittoria dal record in Francia di Eddie Merckx (34 a 33). 17° Colbrelli, migliore degli italiani. Mercoledì altra tappa chiave di questa Grande Boucle, con la Sorgues-Malaucene di 198,9 km e la doppia scalata al mitico Mont Ventoux.